Armee führt Offensive südlich von Rakka fort

Nach einer wochenlangen Ruhe und einer kurzzeitigen Verlegung nach Itriyah kehrt die Eliteeinheit „Tiger Forces“ nach Rusafa zurück und begannen von dort aus eine neue Offensive in südlicher Richtung. Am ersten Tag wurden die Dörfer Bir Atao, Bir Alznati and Bir Horan, Shuweyhan village, Bir Al Dahel, Bir Itaw und Bir Hiwaran erobert.

Ziel ist womöglich die rund 68 Kilometer südlich gelegene Stadt al-Suknah, die ebenfalls von südwestlicher Richtung angegriffen wird. Sie ist die letzte Stadt auf dem Weg nach Deir ez-Zor. Außerdem würde das Territorium des Islamischen Staates in Ost-Hama damit umzingelt werden.

Die Region südlich von Raqqah ist vor allem von Wüsten und kleinen Dörfern geprägt, insofern ist ein schnelles vorschreiten gegen einen geschwächten Islamischen Staat zu erwarten. Rusafa (Segiopolis) gilt als Etappenziel für die Aufhebung der Belagerung von Deir ez-Zor. Nun ist zu erwarten, dass der restliche IS im Osten der Provinz Hama zusammenbrechen wird und der Weg nach Ostsyrien „offen“ ist.

Die Offensive steht auch mit der Operation „Lavendel“ im Zusammenhang. Diese hat ihren primären Zweck in der Aufhebung der Belagerung von Deir ez-Zor. Es ist die letzte, belagerte Bastion der syrischen Regierung und Armee entlang des Euphrates. Deir ez-Zor wird seit nun mehr als 3 Jahren vom IS belagert und ist in zwei Seiten geteilt. Vor dem Krieg hatte der Ort insgesamt 200.000 Einwohner, die heutige Zahl sollte weiterhin bei mindestens 50.000 liegen. Die belagerten Soldaten sind hauptsächlich die Republikanischen Garden unter dem Kommando von Issam Zahreddine.

Advertisements