Mit welchen Gruppen beendet die USA angeblich ihre Unterstützung? – Teil 1

US-Präsident Donald Trump hat laut Medienberichten die Waffenlieferungen der CIA an die syrische Opposition stoppen lassen. Auch Ausbildungsprogramme für andere Fraktionen sollen unterlassen werden. Hier ist eine Auflistung aller syrischen Oppositionsgruppen, die von der USA aktiv ausgebildet und/oder materiell unterstützt wurden, namentlich vor allem mit Panzerabwehrwaffen (TOWs). Teilweise ist es dennoch unklar, ob die Unterstützung bereits früher fallen gelassen wurde und dementsprechend keine Vollständigkeit garantiert wird.

1st Regiment

Das 1st Regiment war einst Teil der Tawhid-Brigade und der Levant Front und löste sich Mai 2015 von der Letzteren los. Es besitzt enge Beziehungen zu Ahrar al-Sham, eine der größten islamistischen Fraktionen. Ihr Kommandant Hakim Anza selber weist Beziehungen zu al-Qaida auf und war in der Entführung von britischen und amerikanischen Journalisten involviert. Waren zuvor in Aleppo aktiv und operieren inzwischen vor allem in Nord-Hama. Im Juni 2017 kämpfte man an der Seite von Ahrar al-Sham gegen die Oppositionsgruppen Sultan Murad und Hamza-Division.

16th Infantry Division

Die 16th Infantry Division (inzwischen umbenannt in 23rd Division) war in der Vergangenheit in Aleppo aktiv. Ihr ehemaliger Anführer Khaled Hayani gehörte zu den korruptesten Warlords, bis er 2015 getötet wurde. Die Gruppe ist für die ständigen Artillerieangriffe auf die Wohngebiete der syrischen Regierung und YPG in Aleppo bekannt gewesen und wurde ebenfalls von Amnesty Internaional kritisiert. Außerdem nutzen sie gerne „Sieg Heil“ in ihrem Intro.

Thuwar al-Sham

Gegründet von ehemaligen Mitgliedern der Mujahideen-Armee und kleineren Brigaden. Ebenfalls aktiv in Aleppo und kämpft vor allem gegen die syrische Armee in Süd-Aleppo. Sie nahm 2015 an der Idlib-Offensive teil und schloss sich zwei Jahre später Jabhat Fateh al-Sham (ehemals bekannt als al-Nusra, syrischer Ableger von al-Qaida) an. Im Januar 2017 lösten sie sich aber wieder los und schlossen sich Ahrar al-Sham an.

al-Sham Front

Levant (oder al-Sham) Front ist quasi eine umbenannte Version von Liwa al-Tawhid, einem der Gründungsmitglieder der Islamischen Front. Verließ die FSA 2012 um der Islamischen Befreiungsfront beizutreten und gehört dort zu den „moderateren Gruppierungen“. 2016 traten sie der FSA wieder bei und bekamen im selben Jahr amerikanische Waffen. Außerdem wurden sie ebenfalls von Amnesty zu den Gruppen gezählt, die Menschenrechtsverletzungen in Aleppo begingen. Inzwischen sind sie mit Ahrar al-Sham verbündet und kämpften Anfang 2017 für kurze Zeit auch gegen al-Nusra/Fateh al-Sham/Tahrir al-Sham.

Jaish al-Mujahideen

Die Armee der Mujahideen hat gute Beziehungen zum Islamischen Rat, ein eher moderater Dachverband. Die meisten Mitglieder werden zur FSA gezählt, dennoch gab es immer wieder Bemerkungen vor einigen Jahren, dass „al-Nusra unsere Brüder sind“ und rief Mitglieder des Islamischen Staates dazu auf, zu desertieren und bei Jaish al-Mujahideen teilzunehmen. Außerdem zwangen sie Christen dazu, Hijab zu tragen. Im Januar 2017 kämpften sie dennoch gegen al-Nusra (bzw. Fateh al-Sham) und verloren dabei den Großteil ihrer Kämpfer. Infolgedessen schlossen sie sich mit Thuwar al-Sham Ahrar al-Sham an.

Fastaqem Union

Fastaqim Kama Umirt Union war einst Mitglied der Armee der Mujahideen doch spaltete sich und war vor allem in der Provinz Aleppo aktiv. 2016 kämpften sie gegen Fateh al-Sham, was fast vollständig zur Zerstörung führte. Die verbliebenen Mitglieder schlossen sich Ahrar al-Sham an. Außerdem gibt es noch eine kleine Präsenz in Nord-Aleppo im Zusammenhang zur Operation „Euphrates Shield“.

Kataib al-Safawah

Über sie ist wenig bekannt, sie soll in Aleppo operiert haben und insgesamt maximal 500 Mitglieder besitzen. 2013 spalteten sie sich von Liwa al-Tawhid (bzw. Levant Front) und sind seitdem unabhängig.

Liwa Ahrar Souriya

Gründungsmitglied der 16th Infantry Division, spaltete sich später und schloss sich wiederum Liwa al-Tawhid an. Dann spalteten sie sich wieder und in den Wirren erneuter interoppositioneller Kämpfe schlossen sich viele Mitglieder Harakat Nour al-Din al-Zenki (bekannt für die Enthauptung eines 12-jährigen Kindes, zuvor ebenfalls von der USA unterstützt) an, um Schutz zu finden. Einige Mitglieder schlossen sich in Nord-Aleppo auch der Sham Legion an.

Hamza Division (Aleppo)

Die Hamza Division gehört zu den stärksten Gruppen des „Euphrates Shield“ und konnte dort ihren Einfluss ausbauen. Kämpfte in der Vergangenheit oft gegen das 1st Regiment (siehe oben) und die Sultan Murad Division. Trotz der Unterstützung der USA sind die sonstigen Beziehungen weniger gut, vor einigen Monaten wurden US-Soldaten von der syrisch-türkischen Grenze vertrieben. Inzwischen bevorzugt sie auch die Türkei über die USA. Ihr wurde vorgeworfen, zusammen mit Sultan Murad mehrere Diebe zum Tode gefoltert zu haben.

Liwa al-Mutassim

Die Mutassim-Brigade ist eine kleine Gruppe in Nord-Aleppo. Besteht vor allem aus Kämpfen von Jabal al-Akrad, wo sie gewaltsam von al-Nusra damals vertrieben wurden. Sie sind ansonsten recht wenig aufgefallen, der Kommandant Awad Abu Saqr und mehrere Mitglieder flohen im letzten Monat in das Gebiet der SDF.

51st Brigade

Operiert ebenfalls in Nord-Aleppo und besteht vor allem aus Mitgliedern von Deir ez-Zor. Außerdem ist der Kommandant ein Mitglied der inzwischen aufgelösten 7. Division gewesen.

Northern Storm Brigade

Früher bestand die Gruppe vor allem aus Schmugglern an der syrisch-türkischen Grenze, denen immer wieder Menschenschmuggel und Entführungen vorgeworfen wurden. Man verlor viele Mitglieder 2013 durch Desertationen und Kämpfe gegen den Islamischen Staat in und um Azaz. Die verbliebenen Mitglieder schlossen sich Liwa al-Tawhid an. 2016 kam es wieder zu Kämpfen gegen al-Nusra.

Besondere Aufmerksamkeit erregte der Besuch des amerikanischen Senators John McCain, der einige Mitglieder der Brigade besuchte. Dies führte jedoch zu Zerwürfnissen gegen den Islamischen Staat (die damals eng mit der Opposition zusammenarbeitete)

99th Division

Über die 99th Division ist ebenfalls sehr wenig bekannt, sie war in der Vergangenheit in Aleppo (sowohl Stadt als auch Provinz) aktiv und ist ein Zusammenschluss aus Liwa Ahfad Salah al-Din und der Dhi Qar Brigade.

Faylaq al-Sham

Enge Beziehungen kennzeichnen Faylaq al-Sham aka Sham Legion. Es gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Jaish al-Fateh, dem großen Dachverband zur Eroberung von Idlib mit derartigen Mitgliedern wie al-Nusra, Ahrar al-Sham, Jund al-Aqsa (dem IS angeschlossen) oder der Islamischen Turkestan-Partei. Aufgrund von Kämpfen gegen Jund al-Aqsa verließ man aber schnell wieder den Verband. Inzwischen unterstützen sie vor allem Ahrar al-Sham. Sie kämpften außerdem gegen die Northern Brigade (abgespalten von der Northern Storm Brigade) und hat Mitglieder von Harakat Nour al-Din al-Zenki aufgenommen. Die „Lions of Islam Brigade“ hingegen desertierte und schloss sich dem IS an.

1st Coastal Division

Ehemals bekannt als Liwa al-Aadiyat ist die eine Abspaltung der Ahfad al-Rasul-Brigade und in Latakia aktiv. Sie gehörte zu den ersten US-unterstützten Gruppen. Ihre Mitglieder besteht aus Arabern und Turkmenen von Jabal al-Akrad. Neben der USA gehört Katar zu den großen Geldgebern, einige Mitglieder wurden sogar extra in Katar ausgebildet und trainiert. Zusammen mit Ahrar al-Sham, al-Nusra und der Islamischen Turkestan-Partei eroberten sie Jisr al-Shughour, welches inzwischen von uigurischen Familien der ITP-Kämpfer kontrolliert wird. Medial bekannt sind sie für Abu Hamza, der zu den besten TOW-Schützen des Konfliktes gilt.

2nd Coastal Division

Die zweite Küstendivision (kein Zusammenhang zur Ersten, wobei sie als Vorbild gilt) besteht primär aus Turkmenen und gilt als ein türkischer Proxy. Die türkischen, Grauen Wölfe assistieren der Gruppe aktiv, sowohl mit Kampfkraft, als auch mit Waffen und Logistik. Sie sind dafür bekannt auf die russischen Piloten in der Luft geschossen zu haben, die durch die türkische Luftabwehr 2016 abgeschossen wurden.

