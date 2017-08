USA bombardiert angeblich syrische Armee

Im Süden der Provinz Raqqah soll angeblich die „Anti-IS-Koalition“ bzw. die amerikanischen Luftstreitkräfte die Verteidigungspositionen der Syrisch-Arabischen Armee (SAA) und verbündeter Milizen bombardiert haben. Dort kämpft man derzeit gegen den Islamischen Staat um die Kontrolle in der Region um Jabal Bishri, Eine der letzten verbliebenen Posten des IS in der Provinz. Genauer geschah es in der Umgebung des Dorfes al-Kadir, welches an der Grenze zur Provinz Homs liegt. Nach unbestätigten Angaben kam es auch kurz darauf zu einem IS-Angriff, laut lokalen Milizen wurde kein Territorium verloren.

Es gibt derzeit keine Gründe für eine mögliche Bombardierung und wird dementsprechend als Aggression von amerikanischer Seite angesehen. In der Vergangenheit wurde die syrische Armee bereits mehrmals von der USA angegriffen. Mehrere Mal bei den Kämpfen um den syrisch-irakischen Grenzübergang al-Tanf, einmal aufgrund von fragwürdigen Berichten von Kämpfen zwischen der SAA und der SDF im Dorf Ja’din südlich von Raqqah und ein weiteres Mal wurden hunderte Soldaten bei Luftangriffen im belagerten Deir ez-Zor getötet. Später entschuldigte man sich für den Vorfall und tat ihn als Unfall ab, zuvor griff die USA nie den Islamischen Staat in dem Gebiet an.

Advertisements