Syrische Armee erobert Humaymah nahe der irakischen Grenze vom IS

Die syrische Armee, verbündete Milizen und die Hisbollah konnten das Dorf Humaymah östlich von Palmyra/Tadmur vollständig unter ihre Kontrolle bringen, nachdem es über mehrere Wochen zuvor immer wieder zu brutalen Kämpfen zwischen der Armee und dem Islamischen Staat kam.

Der Islamische Staat startete immer wieder Gegenoffensive und Überfälle auf die Positionen des Gegners, nach eigenen Angaben tötete man z.B. am 8. August 76 Soldaten und nahm eine Person gefangenen. Die Offensiven wurden mit schweren Gerät wie Autobomben/Selbstmordattentätern und Scharfschützen unterstützt.

Inmitten der syrischen Wüste im Osten der zentralsyrischen Stadt Palmyra/Tadmur leistet der IS in der Nähe der T2-Pumpstation und Humeymah erbitterten Widerstand, es kam bereits in der Vergangenheit zu mehreren Überfällen mit gleichem Ausgang. Es handelt sich um die letzten Positionen vor dem Euphrat-Tal, dem vitalen Zentrum des IS-Territoriums. Dementsprechend stark ist der Widerstand.

