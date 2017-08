Syrische Armee erobert 2000km² vom IS

Die Syrisch-Arabische Armee (SAA) und verbündete Milizen konnten in Zentralsyrien Eine der zwei großen Kessel, in dem der Islamische Staat eingeschlossen ist, erobern und damit insgesamt 2000km² sichern. Dieses Gebiet erstreckt sich nördlich der Wüstenstadt Palmyra bzw. Tadmur, zwischen dem Mar’eh-Gebirge im Westen und der Stadt al-Suknah im Osten.

Dieses Territorium war vor allem von Gebirgen, Hügeln und genereller Wüste geprägt, nur sehr wenige Siedlungen wie Bir Qutout oder Bir Tuwaynan existieren dort. Im Osten existieren auch mehrere Erdgas- und Ölfelder, die aber bereits wenige Tage zuvor erobert wurden. Bereits heute früh kam es zu einem großen Vorstoß.

Dementsprechend war kein langes Aushalten des IS zu erwarten, ganz zu schweigen von einer niedrigen Präsenz des Islamischen Staates in der Region. Über mehrere Wochen hinweg konnte man nördlich von al-Suknah in das restliche IS-Gebiet fliehen, bevor man das Dorf al-Taybah eroberte. Dabei wurde ein Konvoi von der russischen Luftwaffe völlig zerstört, die Anzahl der Toten schwankt zwischen 70 bis 200 Kämpfer.

