Die Syrisch-Arabische Armee (SAA) und verbündete Gruppierungen nähern sich immer weiter der belagerten Großstadt Deir ez-Zor im Osten Syriens an, während der Islamische Staat immer mehr Einheiten in den Kampf um die gleichnamige Provinz einsetzt.

Im Süden betrat die SAA erstmals die Provinz Deir ez-Zor, als sie entlang der M20-Straße vordringt. Von dort aus sind es etwa 70km bis zu den Teilen der belagerten Stadt. Zunächst eroberte man die Positionen östlich der Stadt al-Suknah, darunter verschiedene Erdgasfelder und Hügel, die einen strategischen Vorteil über die ansonsten von der Wüste geprägten Region verschafft. Die derzeitige Offensive findet aber weiter nördlich statt, östlich der Oase al-Qom. Dort eroberte man u.a. Orte wie al-Khuwayliyah, Khan al-Baghala, Subai’i, Daba und Rujm Kharouba. Ziel wird womöglich die Eroberung von Jabal Bishri sein, einer große Bergregion zwischen Deir ez-Zor, Raqqah und Palmyra. Von dort aus ist es nur noch flaches Land bis zu Deir ez-Zor und dem Euphrat-Tal.

Dies könnte aber auch zur Unterstützung der derzeitigen Kämpfe zwischen der SAA (& Stammesmilizen) und dem IS in der Provinz Raqqah kommen, wo momentan die wohl brutalsten Schlachten stattfinden. Denn nach der erfolgreichen IS-Gegenoffensive kann sich der IS bisher wacker halten. Neu veröffentlichte Propagandavideos zeigen dutzende Tote, Überfälle auf Konvois und die Eroberung eines großen Munitionslagers und Feldhaubitzen. Trotz der Verstärkung durch Eliteeinheiten der „Tiger Forces“ konnte bisher kein Durchbruch errungen werden, insgesamt wurden wahrscheinlich etwa 100 Soldaten umgebracht. Von den derzeitig gehaltenen Dörfern am Euphrat sind es ebenfalls 70km bis nach Deir ez-Zor.

Die Offensive steht auch mit der Operation „Lavendel“ im Zusammenhang. Diese hat ihren primären Zweck in der Aufhebung der Belagerung von Deir ez-Zor. Es ist die letzte, belagerte Bastion der syrischen Regierung und Armee entlang des Euphrates. Deir ez-Zor wird seit nun mehr als 3 Jahren vom IS belagert und ist in zwei Seiten geteilt. Vor dem Krieg hatte der Ort insgesamt 200.000 Einwohner, die heutige Zahl sollte weiterhin bei mindestens 50.000 liegen. Die belagerten Soldaten sind hauptsächlich die Republikanischen Garden unter dem Kommando von Issam Zahreddine.

