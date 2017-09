Öffentlicher Auftritt Assads zum Opferfest

Aufgrund des derzeitig stattfindenden Opferfest (Eid al-Adha) in der islamischen Welt nahm der syrische Präsident Bashar al-Assad an einem Gebet in einer Moschee in der Nähe der libanesischen Grenze teil. Wie üblich genossen seine Auftritte hohe Aufmerksamkeit und Popularität.

Das Dorf Qara am syrisch-libanesischen Grenzgebirge Qalamoun war symbolisch ein wichtiger Ort, da wenige Tage zuvor hunderte IS-Kämpfer und deren Familien von dort nach Ost-Syrien gebracht wurden. Diese Evakuierung war im Endeffekt eine Kapitulation vor den heranrückenden Einheiten der Hisbollah, libanesischen und syrischen Armee die das IS-Territorium vollständig umschlossen haben. Damit ist die gesamte libanesische Grenze unter der Kontrolle der syrischen Regierung.

