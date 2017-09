Syrische Armee steht 30km von Deir ez-Zor entfernt

Die Syrisch-Arabische Armee (SAA), russische Spezialkräfte und verschiedene Milizen nähern sich immer weiter dem belagerten Deir ez-Zor an. In den vergangenen Tagen wurden mit der Unterstützung der Luftstreitkräfte mehrere Kilometer an Territorium des Islamischen Staat erobert, was für die SAA nur noch eine Entfernung von 30 Kilometern bedeutet.

Nach der Eroberung im Westen von Jabal Bishri, die letzte Bergregion bis zum Euphrat-Tal, stürmte man alle Verteidigungspositionen bis zum Dorf al-Shulah, der letzte Ort vor Deir ez-Zor. Weiter südlich erreichte man wiederum das Dorf Kabbajb, welches direkt an der einzigen Straße von al-Suknah nach Deir ez-Zor liegt. Von dort sind es rund 45 Kilometer. Zuvor eroberte man nach Angaben der NDF alle Positionen jeweils 15km westlich und östlich der Straße und sicherte sie komplett. Darunter fiel auch das Dorf Harabshah.

Die Offensive wird von der Achse al-Suknah – Jabal Bishri ausgeführt, nachdem die Angriffe entlang des Euphrats durch eine IS-Gegenoffensive aufgehalten und zurückgeworfen wurden. Seitdem kam es zu einem Erliegen der dortigen Kämpfe und man scheint sich lediglich auf eine Angriffsrichtung zu konzentrieren.

Die Offensive steht auch mit der Operation „Lavendel“ im Zusammenhang. Diese hat ihren primären Zweck in der Aufhebung der Belagerung von Deir ez-Zor. Es ist die letzte, belagerte Bastion der syrischen Regierung und Armee entlang des Euphrats. Deir ez-Zor wird seit nun mehr als 3 Jahren vom IS belagert und ist in zwei Seiten geteilt. Vor dem Krieg hatte der Ort insgesamt 200.000 Einwohner, die heutige Zahl sollte weiterhin bei mindestens 50.000 liegen. Die belagerten Soldaten sind hauptsächlich die Republikanischen Garden unter dem Kommando von Issam Zahreddine. Die Aufhebung der Belagerung würde tausende Soldaten befreien und die Möglichkeit geben, das gesamte Euphrat-Tal weiter südlich zu erobern und den Islamischen Staat fast gesamt aus Syrien zu vertreiben.

