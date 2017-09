Armee sichert weiter die Straße nach Deir ez-Zor

Nach der erfolgreichen Aufhebung der Belagerung der ostsyrischen Großstadt Deir ez-Zor durch den Islamischen Staat versucht die Syrisch-Arabische Armee (SAA) und verbündete Gruppierungen nun, die wichtigste und vitalste Versorgungsstraße zur Stadt zu sichern.

Dadurch startete man in der syrischen Wüste bzw. Badia al-Sham eine Offensive auf wichtige Punkte östlich der Straße. Dabei konnte man bereits nach wenigen Stunden etwa 17 Kilometer vorrücken und den Ort al-Sarayim sichern. Daran beteiligt waren auch die schiitische Milizen, die Hisbollah und die afghanische Liwa Fitameyoun. Wahrscheinlich wird man versuchen die Kontrolle auszuweiten und damit auch neue Angriffsflächen auf den IS weiter östlich zu geben, wo er auch in den vergangenen Monaten bittersten Widerstand geleistet hat.

Außerdem kam es zu der offiziellen Bestätigung der Dörfer Kabbajb und al-Shoula, die die einzigen Dörfer an der Straße zwischen al-Suknah und Deir ez-Zor ist.

