Syrische Regierung schickt tausende Tonnen an humanitärer Hilfe nach Deir ez-Zor

Die syrische Regierung schickte nur wenige Tage nach der Beendigung der Belagerung von Deir ez-Zor mehrere Hilfskonvois für die notleidende Bevölkerung vor Ort, welche über drei Jahre fast ohne Versorgung von außen überleben musste. In erster Linie handelt es sich um Nahrung, Kleidung und sonstige Geräte für den Haushalt. Auch das Gesundheitsministerium schickte Medizin und Ambulanzen zur Stadt, die nach Angaben des dortigen Gouverneurs etwa 70.000 Einwohner besitzt.

Angeblich erreichten bereits die ersten drei Trucks ihr Ziel. Das spricht für eine sichere Situation entlang des M20-Highway, der so ziemlich einzigen, asphaltierten Route nach Deir ez-Zor. Dies wiederum spricht für eine Sicherung der Flanken, was von vielen Seiten als Bedrohung durch den Islamischen Staat gesehen wurde, da das rasche Vorgehen im Osten des Landes für den IS viele Möglichkeiten zu Überfällen und/oder Gegenoffensiven geben könnte.