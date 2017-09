Israel bombardiert Fabrik in Syrien

Israelische Kampfjets haben syrischen Berichten zufolge in der Nacht eine Labor in Syrien angegriffen. Die Armee teilte mit, zwei Soldaten seien bei der Bombardierung einiger Gebäude nahe dem Ort Masjaf in der zentralsyrischen Provinz Hama getötet worden. Als vorgeschobener Grund wurde die Zerstörung einer angeblichen „Fabrik für Fassbomben und Giftgas“ genannt. Außerdem soll sich der Angriff aus dem libanesischen Luftraum ereignet haben, über deren Verletzung protestiert immer wieder die libanesische Regierung.

Angriffe der israelischen Luftstreitkräfte auf Syrien sind nichts ungewöhnliches, vor einigen Monaten griff Israel sogar fünf Mal innerhalb von zwei Wochen an, da Artilleriegeschütze immer wieder die besetzten Golanhöhen getroffen haben. Zum gleichen Zeitpunkt startete die Opposition (unter der Führung der islamischen Tahrir al-Sham) ein Gebiet in der dortigen Region, wahrscheinlicher sind sie die Verursacher gewesen. Abgesehen davon ist die Bombardierung eines Gebäudes sehr ungewöhnlich im Gegensatz zur Bombardierungen von Hisbollah-Konvois und der Grenzregion. Möglicherweise verfügt Israel über andere Informationen vom Zweck des Gebäudes.

