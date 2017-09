SDF beginnt nun auch Offensive auf Deir ez-Zor

Nach den Erfolgen der syrischen Regierung in der Provinz Deir ez-Zor und dem Ende der Belagerung in der gleichnamigen Provinzhauptstadt startet die SDF und andere arabische Milizen eine neue Offensive im Norden der Provinz.

Unbestätigten Berichten zufolge eroberte die SDF bereits Hujayf az Zarrab und Tal Aljehev etwa 25km nördlich von Deir ez-Zor. Den Bodengewinnen vorausgegangen sind Luftschläge der USA und der restlichen, marginalisierten „Anti-IS-Koalition“. Höchst wahrscheinlich sind amerikanische Spezialeinheiten wie gewöhnlich ebenfalls involviert.

Ohnehin wurde diese Operation eher durch den Druck der USA gestartet, da viele Teile der SDF/YPG und vor allem die Kurden mit Widerwillen weiter in das arabische Land vordringen wollten. Stattdessen bezieht die USA ihre Unterstützung vor allem auf die regionalen Stämme und ihre in Jordanien von Großbritannien und der USA ausgebildeten Milizen, die Monate zuvor den syrisch-irakischen Grenzübergang al-Tanf schützten. Da der Islamische Staat durch die Armee völlig aus der Region vertrieben wurde schickte die USA (nach Widerstand) die Milizen nach Shadadi in Nordsyrien.

Besonderes Ziel sind die riesigen Omar-Öfelder nahe der irakischen Grenze, die vor dem Krieg etwa die Hälfte des syrischen Erdöls hervorbrachten und den Einfluss der syrischen Regierung größtmöglich zu minimieren.

