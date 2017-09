Belagerung des Militärflughafens in Deir ez-Zor beendet

Nach der erfolgreichen Beendigung der Belagerung der ostsyrischen Großstadt Deir ez-Zor konnte nun die Syrisch-Arabische Armee (SAA) und verbündete Gruppierungen ebenfalls den belagerten Flughafen und weitere Viertel der Stadt sichern und damit den Islamischen Staat faktisch in der Stadt belagern.

Die Operation „Löwensprung“ begann gestern im Süden der Stadt nahe den Friedhöfen, Hügeln und einigen Erdgas- und Ölfeldern. Den Durchbruch kam es scheinbar bei den Friedhöfen, dem Gebiet also, welches die SAA neun Monate zuvor verloren hat. Neben den Fortschritten auf dem Friedhof kam es auch weiter südlich zu Eroberungen von mehreren Hügeln und Ölfeldern, darunter al-Thayyem.

Der Militärflughafen ist seit neun Monaten separat belagert, nachdem der Islamische Staat die Friedhöfe unter hohen Verlusten erobern konnte und das Territorium damit zweiteilte. Der Flughafen war zuvor nur für Helikopter nutzbar, da der IS nach den vernichtenden US-Luftschlägen auf die syrischen Armee die umliegenden Berge Jabal Thardah weiter südlich erobern konnte. Die Wiedereroberung dieser Berge würde den Flughafen wieder vollständig nutzbar machen.

Dem IS in Deir ez-Zor bleibt damit nur noch eine Flucht über den Fluss Euphrat übrig, eine ähnliches Szenario wie in Raqqah. Es sind schwierige, urbane Kämpfe zu erwarten, der Islamische Staat wird sich über die Jahre hinweg womöglich verbarrikadiert haben.

