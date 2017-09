Großer IS-Überfall östlich von Palmyra

Der Islamische Staat startete am Samstag einen großangelegten Gegenangriff auf die Positionen der Syrisch-Arabischen Armee (SAA) in der syrischen Wüste östlich von Palmyra bzw. der Stadt Tadmur. Die Kämpfe fanden in der Nähe der Siedlung Humaymah statt, die im August nach monatelangen Kämpfen vollständig von der SAA erobert wurde.

Die semi-offizielle IS-Nachrichtenagentur AMAQ berichtete von insgesamt 40 getöteten Soldaten, fünf zerstörten Barracken, einen zerstörten Panzer und mehreren eroberten Munitionslagern, Pick-Ups und ATGM-Waffen. Die Angaben sind inflationär, dennoch handelt es sich wohl um einen erfolgreichen Überfall zur Erbeutung von neuen Waffen.

Inmitten der syrischen Wüste im Osten der zentralsyrischen Stadt Palmyra/Tadmur leistet der IS in der Nähe der T2-Pumpstation und Humeymah erbitterten Widerstand, es kam bereits in der Vergangenheit zu mehreren Überfällen mit gleichem Ausgang. Es handelt sich um die letzten Positionen vor dem Euphrat-Tal, dem vitalen Zentrum des IS-Territoriums. Dementsprechend stark ist der Widerstand.

