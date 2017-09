Syrische Armee sichert Straße zwischen Damaskus und Deir ez-Zor und erobert die Tardeh-Berge

Nach der erfolgreichen Beendigung der Belagerung der ostsyrischen Großstadt Deir ez-Zor konnte nun die Syrisch-Arabische Armee (SAA) den örtlichen Militärflughafen sichern und damit wieder nutzbar machen. Ebenfalls konnten sie die Versorgungsstraße zwischen Deir ez-Zor und Damaskus vollständig erobern.

Die SAA konnte direkt innerhalb eines Tage zwei Erfolge verbuchen, einerseits wurde das letzte Reststück vor Deir ez-Zor vom Islamischen Staat erobert und der gesamte M20-Highway zwischen Damaskus und Deir ez-Zor gesichert. Dies erleichtern die derzeit stattfinden Transporte an humanitären Hilfsmitteln für etwa 70.000 Menschen und Kriegsmaterial für weitere Operationen im Umkreis der Stadt. Ebenfalls konnte man weiter südöstlich Jabal Tardeh erobern, mehrere Berge die den Militärflughafen überblicken. Der IS konnte die Positionen auf den Bergen erobern, nachdem die USA „aus Versehen“ etwa 100 Soldaten dort töteten. Von dort an waren nur Landungen mithilfe von Helikoptern möglich.

Dem IS in Deir ez-Zor bleibt damit nur noch eine Flucht über den Fluss Euphrat übrig, eine ähnliches Szenario wie in Raqqah. Es sind schwierige, urbane Kämpfe zu erwarten, der Islamische Staat wird sich über die Jahre hinweg womöglich verbarrikadiert haben.

Advertisements