Irakische Armee startet Offensive entlang der syrischen Grenze

Die irakische Armee und verbündete Milizen formieren eine neue Offensive in der Wüstenprovinz al-Anbar an der syrischen Grenze. Das Ziel ist die Eroberung der Umgebung von Akashat, was damit auch einen großen Teil von West-Anbar sichern würde.

Auf der anderen Seite der Grenze kontrolliert die syrische Armee bereits das Gebiet, mögliche Flankenangriffe sind insofern unwahrscheinlich. An der Offensive beteiligt sind ebenfalls sunnitische Milizen, die unter dem Dachverband der „Volksmobilisierungseinheiten“ agieren. Einigen Angaben zufolge ist der Islamische Staat bereits von seinen Positionen geflohen, da sie mitten in der Wüste schlecht zu verteidigen sind.

Weiter südlich befindet sich der al-Walid-Grenzübergang zum Irak, der in den vergangenen Monaten immer wieder vernichtenden Offensiven und Überfällen des IS ausgesetzt war und damit gesichert werden könnte.

