Irakische Armee erobert Anah

Die irakischen Streitkräfte und verbündete Truppen eroberten einen Tag seit Anbeginn der Offensive im Zentralirak die kleine Stadt Anah und umliegende Gebiete in der Provinz Anbar am Fluss Euphrat. Der Distrikt wurde nach wenigen Kämpfen in Anah und al-Rayhanah vollständig gesichert, die Verluste sollen minimal sein.

Wahrscheinlich steht die Offensive mit der Operation entlang der syrischen Grenze im Zusammenhang, wo man versucht neue Gebiete vor dem Islamischen Staat zu sichern. Scheinbar versucht die irakische Armee, sich der syrischen Grenze anzunähern und möglicherweise mit den Vorstößen der syrischen Armee parallel zu operieren und zu kooperieren. Mit der Eroberung von Anah nähert man sich al-Qaim, der letzten großen Stadt des Islamischen Staates.

