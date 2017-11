Irakische und syrische Einheiten treffen sich an gemeinsamer Grenze

Die syrische Armee, die irakische Armee, Hisbollah und irakische Milizen wie Harakat al-Nujaba trafen in der syrischen Provinz Deir ez-Zor und der Irakischen Anbar-Provinz an der syrisch-irakischen Grenze aufeinander, nachdem sie den Islamischen Staat aus der Region vertreiben konnten. Beide Seiten kooperieren jeher gegen den IS zusammen und operieren auch im jeweils anderen Land.

Bereits in der Vergangenheit erreichten syrische Verbündete die irakische Grenze, mehrere Kilometer nordöstlich des syrisch-irakischen Grenzüberganges al-Tanf, im Süden des Landes. Aufgrund der nicht existenten Infrastruktur mitten in der Wüste gab es jedoch kein Treffen zwischen den beiden Fraktionen.

