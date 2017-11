Syrische Armee erobert letzte IS-Hochburg

Die Syrisch-Arabische (SAA) konnte in Kooperation mit den irakischen Streitkräften und verschiedenen Milizen die letzte, größere Stadt des Islamischen Staates in ihrem Kernterritorium in Irak und Syrien erfolgreich erobern. Abu Kamal befindet sich in der ost-syrischen Provinz Deir ez-Zor am Euphrat und liegt etwa sechs Kilometer von der irakischen Grenze entfernt.

Die Gefechte innerhalb der Stadt schienen nur wenige Stunden anzudauern, erst am Mittwoch Nachmittag berichtete der libanesische Fernsehsender al-Manar von der erfolgreichen Umkreisung und Belagerung der Stadt durch syrische Einheiten. Daraufhin begann man mit dem Einsatz von Artillerie. Dennoch schienen die Kämpfe relativ begrenzt, der IS konnte keine effektiven Kontingente zur Verteidigung aufstellen. Im Einsatz war vor allem die offensive Eliteeinheit der „Tiger Forces“ unter Suheil al-Hassan.

Die Situation ähnelt den Eroberungen von al-Mayadeen in Syrien und al-Qaim im Irak, der Islamische Staat zog sich ohne große Kämpfe immer weiter zurück. Neben der fehlenden Stärke steckt dahinter auch eine Taktik dahinter: All diese Orte sind bereits zu Beginn des Aufstiegs des Islamischen Staates wichtige Hochburgen gewesen. Ein Rückzug bedeutet keine Zerstörung und damit auch keine Zerstörung der Sympathien der dortigen Bevölkerung und von wichtigen Untergrundstrukturen, wie man es z.B. nach Mossul gesehen hat.

Effektiv kontrolliert der Islamische Staat nur noch einige Dörfer am Euphrat und größere Wüstengebiete, die jedoch keinerlei strategischen Wert besitzen. Damit ist aber noch lange nicht der Untergang des Islamischen Staates besiegelt, er wird zu Guerilla-Taktiken übergehen und weiterhin Anschläge verüben, in Nord-Bagdad gibt es mehrere Trainingscamps, wo Selbstmordattentäter „ausgebildet“ werden und immer wieder Anschläge in Bagdad und in der Umgebung verüben. Dennoch wurde dem IS damit das Rückgrat gebrochen, es wird nie wieder eine derartig effektive Kampfkraft besitzen.

Damit werden enorme Kapazitäten der syrischen Streitkräfte von ihrer östlichen Front befreit. Dadurch könnten zukünftig größere Operationen gegen die Opposition anlaufen, vor allem in Groß-Idlib bzw. in den Provinzen Hama und Aleppo. Bereits in den vergangenen Wochen kam es zu Feuergefechten zwischen den beiden Fraktionen, die Größten in den vergangenen Monaten.

Außerdem bedeutet die Eroberung von Abu Kamal das Ende der amerikanischen Hoffnungen, mithilfe der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) im Norden und FSA-Einheiten in der syrischen Wüste die syrische Regierung vom irakischen Territorium abzuschneiden. Die derzeitige Okkupation amerikanischer, britischer und norwegischer Spezialeinheiten des syrisch-irakischen Grenzüberganges al-Tanf wird damit überflüssig.

