Erneut oppositionsinterne Kämpfe in Idlib

In der von der Opposition beherrschten Provinz Idlib und weiteren Teilen der Provinzen Hama und Aleppo kam es zu Feuergefechten zwischen zwei verschiedenen Fraktionen, die noch zuvor Verbündete waren.

Involviert in den Kämpfen ist Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die dominierende Gruppierung innerhalb der Opposition und ehemals bekannt unter den Namen Jabhat Fateh al-Sham und Jabhat al-Nusra, der syrische Ableger von al-Qaida. Auf der anderen Seite befindet sich Harakat Nour al-Din al-Zenki. Die Gruppierung wurde bis mindestens 2015 von den USA aktiv mit Panzerabwehrwaffen unterstützt und ist vor allem dafür bekannt, in Aleppo ein Kind lebendig geköpft zu haben. Al-Zenki nahm eine wichtige Position bei den Kämpfen um Aleppo ein, verschwand danach aber in die Irrelevanz. Relativ zeitgleich mit der Umbenennung von al-Nusra in Fateh al-Sham schlossen sich die übrig gebliebenen Kämpfer lose der Fraktion an.

Trotz immensen Kooperationen gegen die syrische Regierung bzw. Armee kam es immer wieder zu Kämpfen zwischen den beiden Seiten, zuletzt erbeutete Tahrir al-Sham im August mehrere Panzerabwehrwaffen von den Einheiten von al-Zenki, die sich in Folge der letzten oppositionsinternen Gefechte zwischen Tahrir al-Sham und Ahrar al-Sham abgespalten haben, weil sie keine Kämpfe gegen ihre „Brüder“ in der Opposition führen wollten.

Nun scheint die Situation erneut zu eskalieren, beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig für eine neue Runde an Gefechten. Al-Zenki spricht von mehreren Angriffen auf die von ihre gehaltenen Dörfer in der Region um Anadan, wobei mehrere Waffen beschlagnahmt und eine Person entführt wurde. Daraufhin soll man aus dem Ort Dayr Hassan vertrieben worden sein. Interner Druck in Tahrir al-Sham führte ebenfalls dazu, dass sich bisher die sogenannte al-Farouq-Brigade von HTS abspaltet. Angeblich übte Tahrir al-Sham Druck darauf aus, dass al-Farouq Checkpoints errichten und gegen al-Zenki kämpfen sollte.

