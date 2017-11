Syrische Armee drängt nördlich von Abu Kamal 30km vor

Truppen der Syrisch-Arabischen Armee (SAA), angeführt von den elitären „Tiger Forces“ unter Suheil al-Hassan, konnten in den letzten zwei Tagen große Fortschritte in Ostsyrien erzielen und ganze 30 Kilometer von der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor aus südlich nach Abu Kamal vordringen, die letzte Hochburg des Islamischen Staates in Syrien. Die Einheiten drangen westlich des Euphrats-Tal vor, wo es im Gegensatz zu den ganzen Dörfern keinerlei Verteidigungspositionen gibt. Die selbe Taktik wurde bereits beim Vorstoß auf al-Mayadeen genutzt. Damit befindet man sich nur noch 35 Kilometer von Abu Kamal in nördlicher Richtung entfernt.

Advertisements