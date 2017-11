Anschlag auf Moschee in Sinai, Ägypten

In einer (womöglich sufitischen) Moschee auf der ägyptischen Halbinsel Sinai kam es zu einem Anschlag, nachdem mindestens eine große Explosion zu hören war. Die Moschee im Dorf al-Rawda war aufgrund des Freitagsgebetes gefüllt als es zu dem Vorfall kam, gefolgt von mehreren Angriffen auf Rettungspersonal und fliehende Menschen. Das ägyptische Gesundheitministerium spricht derzeit von 75 Verletzten und keinen Toten, Andere sprechen von 155 Toten, Tendenz steigend.

Die angewendeten Taktiken und der Ort schließen auf den Islamischen Staat in Ägypten zurück, der auf Sinai und in der Region um Bir al-Abd eine entscheidende Präsenz besitzt. Wie beim Angriff am 11. September bei al-Talul wurden Krankenwagen und Ersthelfer beschossen, um eine medizinische Versorgung größtmöglichst herauszuzögern.