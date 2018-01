Russischer Helikopter in Syrien abgestürzt

Ein russischer Militärhelikopter der russischen Luftstreitkräfte ist in der Nähe der zentralsyrischen Stadt Hama abgestürzt, wie das russische Verteidigungsministerium nach tagelangen Gerüchten bestätigt. Der Hubschrauber des Typs Mi-24 ist aufgrund eines technischen Defekts am 31. Dezember abgestürzt, wobei die zwei Piloten getötet und ein weiterer Techniker verletzt wurde. Der Absturzort befindet sich in der Nähe zum Grenzgebiet vom belagerten Rastan, einem Gebiet unter der Kontrolle der Opposition. Dennoch ist ein absichtlicher Abschuss auszuschließen, auch weil seit Jahren eine Waffenruhe in der Region herrscht.

Advertisements