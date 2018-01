Syrische Armee erobert Abu Duhur

Nach der Eroberung des Militärflughafens Abu Duhur in der nordwestlichen Provinz Idlib konnte die Syrisch-Arabische Armee (SAA) und verbündete Milizen die dazugehörige Stadt Abu Duhur erobern. Sie galt als das primäre Ziel der derzeitig anlaufenden Offensive. Außerdem wurden weitere Flanken in der Umgebung gesichert und viele Dörfer nördlich der Militärbasis erobern. Darunter fallen die Dörfer Umm al-Hutah, Shuwayhat, al-Kashir, al-Jana, al-Sharqiyah, Tabbarat Khashkir, Hawtah, Fajr und Hamal. Die Orte waren größtenteils verlassen und wurden kampflos aufgegeben. Die Eroberung bedeutet eine Begradigung der Frontlinien und das Erreichen aller ursprünglichen Ziele der Operation. Nun bleibt abzuwarten, was die nächsten Schritte der Armee in Idlib sein werden.

In anderen Orten konnte die syrische Armee ebenfalls weitere Ortschaften erobern oder verteidigen. Demnach soll man die Dörfer Suruj, Istalabat und Rasm al-Ward wiedererobert haben. Gestern soll die islamistische Oppositionsgruppe Tahrir al-Sham (ehemals bekannt unter den Namen Jabhat Fateh al-Sham und al-Nusra) mehrere Angriffe auf diese Dörfer gestartet haben, dabei wurde auch ein Selbstmordattentäter eingesetzt. Die Dörfer liegen südwestlich der gleichnamigen Stadt Abu Duhur und befinden sich nahe der letzten Versorgungsstraße zwischen der Stadt und Maarat al-Numan.

Nachdem der Islamische Staat in den Provinzen Hama, Aleppo und Idlib von der SAA eingekreist wurde, begann man nun scheinbar mit der Eroberung der vom IS gehaltenen Gebiete. In Nord-Hama wurden die Siedlungen Aniq Bajrah und Tutah gewonnen, welche in den letzten Tagen immer wieder schweren Gefechten ausgesetzt waren. Der Islamische Staat ist in der Region nun isoliert und es wird eine „Aufräumaktion“ gestartet werden, wo das 1200km² große Territorium des IS wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung fallen wird.

