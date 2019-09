Demonstranten stürmen türkischen Grenzübergang, USA fliegt Angriffe in Idlib

Zu gleich zwei ungewöhnlichen Ereignissen kam es in den vergangenen Tagen in der Provinz Idlib, der letzten noch von islamistischen Kräften gehaltenen Provinz in Idlib. Die Erkenntnis, dass die Türkei keine ernsthaften, militärischen Schritte gegen die derzeitige Armeeoffensive auf Idlib unternehmen wird, schlug in Wut um und entlud sich in den vergangenen Tagen am letzten Grenzübergang mit der Türkei, wo es sogar zu Schusswechseln mit türkischen Soldaten kam. Zudem flog die USA nach langer Pause wieder einen Luftangriff auf eine „Einrichtung der al-Qaida-Führung“, dessen Ziel wohl die wichtigste oppositionelle Miliz Tahrir al-Sham darstellte.

Der wütende Mob, bestehend aus Tausenden an Demonstranten, überrannte den syrisch-türkischen Grenzübergang Bab al-Hawa und konnte erst mit der Verstärkung des türkischen Militärs und dem Einsatz von Schusswaffen unter Kontrolle gebracht werden. Es gibt Berichte von mehreren Verletzten unter den Aufständischen, jedoch konnten diese nicht bestätigt werden. In der Nähe wurde an den Tagen zuvor mehrere Bilder und Planen vom türkischen Präsidenten Erdogan verbrannt. Bab al-Hawa ist der einzige Grenzübergang zwischen Idlib und der Türkei und war in der Vergangenheit immer wieder Schauort von Machtkämpfen zwischen verschiedenen islamistischen Gruppierungen.

Grund für die Besetzung des Grenzüberganges ist die derzeit andauernde Militäroffensive der Syrisch-Arabischen Armee auf die letzte, noch von den Islamisten gehaltene Provinz Idlib. Die Kämpfe zwingt Zehntausende Menschen zur Flucht, auf einem immer kleiner werdenden Gebiet mehren sich die Menschen während die bereits überfüllten Flüchtlingslager immer wieder expandieren. Die Grenze zur Türkei ist seit Monaten gesperrt, ein lager Weg nach Norden ist nicht möglich. Zudem sehen viele Menschen in Idlib die ausbleibende Intervention der Türkei als „Kooperation zwischen Erdogan und dem Assad-Regime“ an. Diese Gründe kumulieren zu einer immer weiter steigenden Wut, die nun in Bab al-Hawa ausbricht.

Die USA hat außerdem am vergangenen Samstag einen Luftangriff auf eine „Einrichtung von al-Qaida“ nahe der Stadt Idlib ausgeführt, wie das amerikanische Verteidigungsministerium mitteilte. Demnach soll der Luftschlag auf die Führungsriege der Islamisten in Syrien gezielt haben, jedoch gibt es hier verschiedene Angaben. Einige berichten davon, dass die wichtigste und größte oppositionelle Gruppierung Tahrir al-Sham (ehemals bekannt unter den Namen Fateh al-Sham und Jabhat al-Nusra) attackiert und sogar der Anführer Mohammed al-Jolani getötet wurde, was ein schwerer Schlag für die Extremisten und die Einheit der syrischen Opposition bedeuten würde. Andere wiederum erzählen von einer Operation auf die Führung von Hurras al-Din, eine extremistischere Abspaltung von Tahrir al-Sham, welche noch intensivere Beziehungen zu al-Qaida aufrechterhält.

Beim Luftschlag wurde das komplette Gebäude zerstört, Niemand überlebte. Die amerikanischen Kampfjets und Raketen sollen von der Türkei aus gestartet sein, was die Wut der Idlib-Bevölkerung auf die Türkei nur noch weiter steigern wird. Amerikanische Operationen in Idlib sind zwar ungewöhnlich, ereigneten sich aber bereits öfters. Unter der Präsidentschaft von Obama kam es unregelmäßig zu Angriffen auf Anhänger auf die damals noch unter dem Namen al-Nusra operierende Gruppe, welche zugleich internationale Größen von al-Qaida waren, darunter beispielsweise der aus Ägypten stammende Mitbegründer von Tahrir al-Sham, Abu Khayr al-Masri. Unter Trump hingegen kam es nur zweimal zu Luftangriffen in Idlib.

