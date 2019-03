Amerikanische Drohne im Jemen abgeschossen

Im Norden des vom derzeitigen Bürger- und Stellvertreterkrieges geplagten Landes Jemen stürzte eine amerikanische Aufklärungsdrohne über die eigentliche Hauptstadt Sana’a ab. Sana’a und die gesamte Region befinden sich unter der Kontrolle der zaidisch-schiitischen Houthi-Rebellen, auch bekannt als Ansar Allah. Während offizielle Medienkanäle von einem erfolgreichen Abschuss durch die eigene Luftabwehr berichten und dafür auch Videos als Beweis vorliegen, ist ein technischer Fehler ebenso möglich. Die Drohne wurde wahrscheinlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten operiert, welche nur eine sehr geringe Anzahl dieses Types besitzt. Der Abschuss ist Ausdruck des immer stärker bröckelnden Friedens im Jemen und die immer stärker werdende Intervention der USA im Land.

Die MQ-1-Aufklärungsdrohne der amerikanischen Luftstreitkräfte befand sich im Distrikt Hamdan nördlich von Sana’a, als sie vermutlich abgeschossen wurde. Die abgestürzten Einzelteile konnten in der gleichen Nacht geborgen und zur Schau gestellt werden. Auf einem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie es zu einer Explosion an der (vermutlichen) Drohne kommt, die durch ein Projektil verursacht wurde. Nähere Details sind aufgrund der Nacht aber nicht erkennbar. Die Wiederaufnahme von Aufklärungsoperationen durch die Arabische Koalition unter der Führung der VAE und Saudi-Arabiens gerät die derzeitige Waffenruhe immer weiter in Gefahr, nachdem es bereits zu schweren Gefechten in der Provinz Marib und an der nördlichen Landesgrenze zu Saudi-Arabien kommt.

Es ist bei weitem nicht der erste Mal, dass die jemenitische Luftabwehr eine amerikanische Drohne vom Himmel holte. Beispielsweise gab es im Oktober 2017 einen erfolgreichen Abschuss einer Predator-Drohne am helllichten Tage. Auch Kampfjets und Helikopter Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate geraten immer wieder ins Zielkreuz und werden teilweise abgeschossen oder zumindest zum Rückzug gezwungen. Es ist unklar, über welche Kapazitäten an Luftabwehr die Houthis verfügen, jedoch scheint sich die Abwehr vor allem auf ihre größte Stadt Sana’a zu beschränken.

Werbeanzeigen