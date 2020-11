Armenien verkündet Kapitulation im Karabachkrieg

Es scheint vorbei zu sein: Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan verkündete in einer offiziellen Verlautbarung über Facebook, dass er einen Vertrag mit Russland und Aserbaidschan eingegangen ist, der das Ende des seit über einem Monat andauernden Krieges zwischen der aserbaidschanischen Regierung auf der einen Seite und Armeniens und der autonomen Region Bergkarabach bedeutet. Faktisch heißt das: Armenien erklärt sich zu Kapitulationsverhandlungen bereit, an dessen Ende die Aufgabe des armenischen Bergkarabachs steht. Die ethnischen Säuberungen und Vertreibungen zwischen den beiden Völkern gehen damit in eine neue Phase, während Aserbaidschan dank der massiven Unterstützung der Türkei expandieren und Armenien in der Region weiter isolieren kann. Das bedeutet zugleich eine Gefahr für die junge Demokratie, in der radikalere Elemente nach der Macht greifen könnten.

In einem Statement von Pashinyan gestand er ein, dass er diese Verhandlungen schweren Herzens aufnehmen musste, da die militärische Situation ihm keine andere Wahl ließ. Die genaueren Details dieses Abkommens sind bisher unbekannt, jedoch zirkuliert ein längeres Dokument welches folgende Eckpunkte beeinhaltet: Eine Waffenruhe entlang der derzeit bestehenden Frontlinien, die Regionen von Gazakh und Agdams werden an Aserbaidschan bis zum 20. November übergeben und die abgezogenen armenischen Soldaten werden durch russische Einheiten besetzt, die mindestens fünf Jahre lang die Waffenruhe sichern und den Frieden in der Region wahren sollen. Wenige Wochen später kommen dann noch die Gebiete Kelbajar und Lachin hinzu.

Insgesamt erinnert dieser Plan an die bestehenden UN-Resolutionen, die die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan definieren. Unklar ist jedoch, was mit Bergkarabach selber passieren soll. Wie auf diversen Karten zu sehen ist, ist die mehrheitlich armenische Region vom Kernterritorium Armeniens abgeschnitten, in diesem Falle soll der sogenannte, fünf Kilometer breite „Lachin-Korridor“ russischen Soldaten übergeben werden, welche damit eine Verbindung zwischen Armenien und Bergkarabach benötigt. Zudem bleibt noch der Punkt, dass etwa 40% Bergkarabachs derzeit von der aserbaidschanischen Armee kontrolliert wird und diese Gebiete scheinbar vorerst nicht zurückgegeben werden, falls dies jemals erfolgen sollte.

Orange zeigt jene Gebiete, die Armenien bzw. Bergkarabach an Aserbaidschan abtreten wird

Die seit über einem Monat andauernde Militäroffensive Aserbaidschans konnte nach anfänglichen Problemen erhebliche Geländegewinne erzielen, welche jedoch ohne einen Faktor unmöglich gewesen wäre: Die Türkei. Nicht nur beliefert die Türkei (zusammen mit Israel) Aserbaidschan mit modernster Waffentechnik wie die wohl kriegsentscheidenen Angriffs- und Aufklärungsdrohnen, welche einigen Meldungen zufolge vom türkischen Militär selber operiert werden, das aserbaidschanische „Bruderland“ setzt zugleich auch Tausende syrische Söldner bzw. Islamisten an den Frontlinien ein. Hinzu kommt, dass hunderte türkische Soldaten in Aserbaidschan präsent sind, Warnsysteme aufstellten und mehrere türkische Kampfjets ebenfalls im Land aktiv sind. Den Krieg des 20. Jahrhunderts, den Armenien führte, war letzten Endes wehrlos gegenüber der modernen Drohnentechnik des 21. Jahrhunderts.

Insbesondere für den armenischen Premier Nikol Pashinyan bedeutet es aber eine herbe Niederlage. Der in Folge der vor zwei Jahren friedlichen Revolution gewählte Staatschef genoss in der gesamten Bevölkerung enorme Beliebtheit und konnte mit seiner Partei eine absolute Mehrheit im Parlament stellen. Der unzufriedene Kriegsverlauf führte jedoch schnell dazu, dass immer öfters Stimmen auftauchten, die seinen Abtritt forderten. Erst einen Tag früher veröffentlichten 17 Parteien ein Positionspapier, von denen einige im Parlament vertreten sind, die exakt dies forderten. Das Eingeständnis der Niederlage wird wahrscheinlich das Ende seiner politischen Karriere einläuten und damit nationalistischere Elemente innerhalb der Gesellschaft zum Aufstieg verhelfen. Einigen Gerüchten zufolge verhinderte Vladimir Putin eine größere Unterstützung für Armenien, da er eine persönliche Abneigung gegenüber ihm hatte und er aufgrund der Demokratisierung einen verhältnismäßig pro-westlicheren Kurs gefahren ist. Diese Chance könnte Russland nun nutzen, eigene Interessen wie die damalige Militärjunta wieder in eine Machtposition zu verhelfen.