Syrische Armee dringt in Idlib weiter vor

Nach den Erfolgen in der Region um Nord-Hama und der Eroberung der Stadt Khan Sheikhoun dringt die Syrisch-Arabische Armee (SAA) in der Provinz Idlib weiter vor. Nordöstlich von Khan Sheikhoun starteten die syrischen Truppen eine neuere, kleinere Offensive auf verschiedene Orte, welche innerhalb von wenigen Tagen schnell gesichert werden konnten. Damit steht man nur noch 15 Kilometer von Einer der größten und wichtigsten Städte in Idlib, Maraat al-Numan entfernt, sollte es sich hierbei um das nächste Ziel von Armeeoperationen handeln. Derzeit ist unklar, ob es sich hierbei direkt schon um eine größere Offensive auf Idlib handelt oder lediglich kleinere Angriffe, um die Position der syrischen Regierung in Süd-Idlib weiter zu konsolidieren und sich vor islamistischen Gegenoffensiven besser schützen zu können.

Mit der Eroberung der Stadt al-Tamanah und mehrerer Dörfer wie Khubayn al-Khabir, Ard al-Zuzur, Umm Jama oder Sham al-Hawa rückt man unaufhaltsam in Richtung Idlib vor, dennoch verlagerte man die Offensive von Nord-Hama in Richtung der Provinz Aleppo. Diese Angriffe werden vor allem in der Nacht durchgeführt, unter der Führung der inzwischen in umbenannten „Tiger Forces“ besitzt die Armee einen technologischen und taktischen Vorteil in Form von Nachtsichtgeräten, weshalb die Verteidigungsstellungen der Islamisten bisher erfolgreich überrannt werden konnten. Man eroberte bereits mehrere Hügel nördlich von al-Tamanah, eine Wiedereroberung der strategisch wichtigen Stadt durch Islamisten erscheint nach derzeitigem Stand unwahrscheinlich. Das nächste mögliche Ziel der Operation könnte die einst 100.000 Einwohner zählende Stadt Maraat al-Numan sein, welche entlang zwei wichtiger Autobahnen liegt und damit eine bessere Verbindung nach Aleppo gesichert wäre.

Russland und die Türkei einigten sich im letztem Jahr gemeinsam auf eine etwa 15 bis 20 Kilometer breite „demilitarisierte Zone“ entlang der Frontlinien in den Provinzen Idlib, Hama und Aleppo. Diese Pufferzone soll eine militärische Eskalation der derzeitigen Situation in Idlib verhindern, die letzte von der Opposition bzw. Islamisten gehaltene Provinz in Syrien. Die Kontrolle sollen dann türkische und russische Patrouillen in einem Gebiet übernehmen, welches vom Latakia-Gebirge bis an die Großstadt Aleppo reicht. Mit diesen Verhandlungen konnten beide Länder eine lange vorbereitete und angekündigte Großoffensive der Syrisch-Arabischen Armee zumindest vorerst aufhalten. Jedoch zeigten sich schnell von beiden Seiten ein Desinteresse an einer Waffenruhe und mit kurzweiligen Unterbrechungen kommt es wieder zu intensiven Gefechten entlang des gesamten Frontabschnittes.

